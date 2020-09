Fares da ieri sera a Roma: è pronto per visite e firme con la Lazio (Di mercoledì 9 settembre 2020) Come avevamo anticipato qualche giorno fa, Mohamed Fares è ormai un calciatore della Lazio. L’esterno franco-algerino è arrivato ieri a Roma e ha trascorso la sua prima notte nella Capitale in un albergo Romano. Nei prossimi giorni sono previste le visite mediche, prima di firmare il contratto che lo legherà al club biancoceleste. Foto dzballon L'articolo Fares da ieri sera a Roma: è pronto per visite e firme con la Lazio proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

