De Laurentiis, nuova assemblea per scelta sui fondi (Di mercoledì 9 settembre 2020) ANSA, - MILANO, 09 SET - La cordata dei fondi di private equity che entreranno nella media company della Lega Serie A sarà scelta "in una prossima assemblea". Lo ha detto il presidente del Napoli ... Leggi su corrieredellosport

vvlnapoli : Calcio, De Laurentiis: 'Nuova assemblea per scelta sui fondi': Sul tavolo proposte di due cordate per media company… - rep_napoli : Calcio, De Laurentiis: 'Nuova assemblea per scelta sui fondi' [aggiornamento delle 15:29] - infoitsport : SKY - Koulibaly, in settimana nuova offerta del City: deciderà De Laurentiis. Ultime su Milik e Under - news24_napoli : Romano: “Il Napoli vuole Veretout per il post-Allan: ecco la nuova… - infoitsport : Romano: 'Il Napoli vuole Veretout per il post-Allan: ecco la nuova offerta di De Laurentiis' -

Ultime Notizie dalla rete : Laurentiis nuova De Laurentiis, nuova assemblea per scelta sui fondi Agenzia ANSA Mobilio (Pd): "De Luca ha fatto bene ad attaccare il governo sulla scuola"

Elezioni Regionali Campania 2020, i candidati di Liberal-Democratici Campania Popolare Moderati Lista Liberal-Democratici Campania Popolare Moderati sostiene Vincenzo De Luca alle prossime elezioni Re ...

Tavecchio si schiera con ADL: “Nations League? L’aspetto economico ha prevalso su quello sportivo”

In diretta su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Carlo Tavecchio, ex presidente FIGC: “Spero che Zaniolo possa recuperare quanto prima, gli faccio tanti auguri di vero cuore. Nations League? Ciò che sta ...

Elezioni Regionali Campania 2020, i candidati di Liberal-Democratici Campania Popolare Moderati Lista Liberal-Democratici Campania Popolare Moderati sostiene Vincenzo De Luca alle prossime elezioni Re ...In diretta su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Carlo Tavecchio, ex presidente FIGC: “Spero che Zaniolo possa recuperare quanto prima, gli faccio tanti auguri di vero cuore. Nations League? Ciò che sta ...