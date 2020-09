Cosa può fare e raccontare un corpo (Di giovedì 10 settembre 2020) Quante sono le novità librarie della rentrée! Tante, tantissime, troppe: anche solo a limitarsi a tre lingue, inglese, francese e spagnolo, per parlare di tutte ci vorrebbe un allegato grosso come l’ormai dimenticato elenco del telefono. E allora, non resta che rassegnarsi a una scelta per forza di cose minima (tre titoli) e idiosincratica, escludendo quei testi – uno per tutti Yoga di Emmanuel Carrère – che usciranno in Italia fra mesi ma dei quali si è già molto parlato … Continua L'articolo Cosa può fare e raccontare un corpo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

luigidimaio : Non si può morire così. A 21 anni, ucciso da un branco di delinquenti, pestato a calci e pugni. Non è possibile.… - Giorgiolaporta : 6 ministri compreso #Conte indagati ma è già archiviato tutto (cosa non vera); spariti 31 milioni di euro nel… - CarloCalenda : Io ho sempre evitato di mettermi a fare il medico, ma in medici dovrebbero smetterla di dire la prima cosa che gli… - Acquazzurrakate : RT @giuseppe_m76: Una cosa che non avevo ancora notato: adesso si può decidere da chi ricevere risposta e chi no. Ha la sua utilità per evi… - spigolonotturno : @FrancyilPunto @ellyesse Francy, dici a me queste cose? Sai perfettamente cosa penso in merito. Abbiamo anche spera… -

Ultime Notizie dalla rete : Cosa può Museo Lamborghini: ora si può visitare anche su Google Maps autoblog.it