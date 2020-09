Coronavirus, sette regioni hanno deciso di non riaprire le scuole (Di mercoledì 9 settembre 2020) ROMA - Le regioni si misurano con la preparazione delle loro scuole. E nuove amministrazioni territoriali valutano se possono spostare la data della partenza delle lezioni oltre lunedì 14 settembre. Al Centro-Sud la situazione docenti-banchi-spazi è, in generale, in ritardo: molti dirigenti dicono di non essere pronti. Nella Regione Lazio l'assessore Claudio Di Berardino ha detto ai presidi: liberi tutti, decidete in autonomia. Ma il presidente, e segretario del Pd, Nicola Zingaretti non vuole concedere all'opposizione politica il vantaggio del posticipo dell'anno scolastico: sarebbe utilizzato in questa campagna elettorale (avviata per il voto in altre regioni) così centrata sulla ripartenza della scuola e già velenosa. I presidi, in particolare ... Leggi su howtodofor

