Colleferro, l'orrore in ordinanza gip: 'Willy era già a terra, tutti e quattro infierivano con calci e pugni' (Di mercoledì 9 settembre 2020) Confermati gli arresti per i quattro indagati per l'omicidio di Willy Monteiro Duarte. Uno ha ottenuto gli arresti domiciliari. Omicidio preterintenzionale l'accusa per tutti. Un testimone ha riferito ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 9 settembre 2020) Confermati gli arresti per iindagati per l'omicidio diMonteiro Duarte. Uno ha ottenuto gli arresti domiciliari. Omicidio preterintenzionale l'accusa per. Un testimone ha riferito ...

Abolire le MMA, le arti marziali miste, sembra più una proposta dettata dall’orrore indicibile della vicenda di Colleferro con l’uccisione di Willy Montero Duarte, più che da una considerazione ...

l'omicidio di willy monteiro

Non monto in cattedra, e anzi nel seminario di Guido Vitiello sarei bocciato o espulso, ma l’ipercorrettismo ipergarantista non mi convince. Detesto con tutta l’anima i linciaggi, anche quando riguard ...

