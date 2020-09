Ciccio Graziani, che spavento: alcune costole rotte dopo caduta dalle scale (Di mercoledì 9 settembre 2020) Sono stati giorni di paura per Francesco Ciccio Graziani, ex attaccante e allenatore, che è rimasto vittima di un incidente domestico che lo ha portato al ricovero in ospedale per la frattura di alcune costole. Da quanto si apprende, l'ex bomber della Nazionale è rimasto nel reparto rianimazione per due giorni in via precauzionale ma ora sta meglio.Graziani: che spaventocaption id="attachment 1011595" align="alignnone" width="396" Graziani (facebook)/captionSecondo quanto emerge, Graziani avrebbe riportato fratture alle costole nell'incidente e avrebbe trascorso i primi giorni nel reparto di rianimazione per sviluppare accertamenti medici approfonditi. Da inizio di questa settimana è stato trasferito dalla ... Leggi su itasportpress

