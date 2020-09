Chiude il reality delle Kardashian. "È la fine di un'era" (Di mercoledì 9 settembre 2020) L'annuncio di Kim Kardashian su Instagram: era in onda da 14 anni Dal 2007 se ne sono viste di ogni, diremmo oggi, all'interno di Keeping Up With Kardashian (Al passo con i Kardashian in italiano, ndr) e con l'annuncio della chiusura del reality si assiste "alla fine di un'era" come stanno scrivendo sui social. Dai primi passi della 25enne Kim Kardashian nella … Leggi su it.mashable

fraversion : ho scritto un pezzo sul perché non ci mancherà affatto il soporifero reality sulle Kardashian. Dentro c'è di tutto:… - Noovyis : (Addio ai Kardashian, chiude il loro reality. A qualcuno dispiacerà? No) Playhitmusic - - FQMagazineit : Addio ai Kardashian, chiude il loro reality. A qualcuno dispiacerà? No - IzzoEdo : RT @Agenzia_Italia: Si spengono le telecamere per i Kardashian, chiude il loro reality - MashableItalia : Chiude il reality delle Kardashian dopo 14 anni. 'È la fine di un'era' -

Ultime Notizie dalla rete : Chiude reality Addio “Al passo con i Kardashian”: come sono cambiate negli anni Kim, Kylie, Kendall e gli altri Donna Fanpage Toglie la maglietta per coprire un cane randagio infreddolito: lo splendido gesto in stazione

È poesia o solo televisione? Poco importa: Che Ci Faccio Qui è splendido Il programma di Rai3 di Domenico Iannacone si conferma in stato di grazia e mette in crisi una storica discussione intellettual ...

Il reality "Al passo con i Kardashian" chiude, l'annuncio su Twitter

Il reality 'Al passo con i Kardashian' va in pensione. Su Twitter l'annuncio della «dolorosa decisione della famiglia di lasciar andare» il reality dopo 14 anni e 20 stagioni. Il programma, infatti, v ...

È poesia o solo televisione? Poco importa: Che Ci Faccio Qui è splendido Il programma di Rai3 di Domenico Iannacone si conferma in stato di grazia e mette in crisi una storica discussione intellettual ...Il reality 'Al passo con i Kardashian' va in pensione. Su Twitter l'annuncio della «dolorosa decisione della famiglia di lasciar andare» il reality dopo 14 anni e 20 stagioni. Il programma, infatti, v ...