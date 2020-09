Caserta, Gennaro Ricciardi eletto presidente Inps (Di mercoledì 9 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Si è riunita questa mattina, presso l’Inps di Caserta, la commissione speciale Commercianti che in sede di insediamento ha eletto all’unanimità nella qualità di presidente il dottor Gennaro Ricciardi (attuale direttore provinciale di Confesercenti Caserta). La commissione oltre che da Ricciardi è composta dalla dottoressa Angelica De Cristofano, vicepresidente provinciale di Confesercenti Caserta e dal dottor Lucio Sindaco presidente provinciale di Confcommercio. Sono componenti di diritto della commissione speciale della commissione, i massimi dirigenti dell’Inps territoriale, ... Leggi su anteprima24

parente_gennaro : Ciao sono Gennaro da Caserta in mancanza di italiani non mi resta che fare il tifo per le bici italiane - PPA_NewsPhoto : Italy: Giorgia Meloni in Caserta by Gennaro Buco #GiorgiaMeloni #FratellidItalia #regionalelections - parente_gennaro : Ciao ragazzi sono Gennaro da Caserta, vorrei sapere perché Froom non ha corso il tour #eurosportciclismo - parente_gennaro : @RaiSport ciao ragazzi sono Gennaro da Caserta, perché chris froom non ha corso il tour -

Ultime Notizie dalla rete : Caserta Gennaro Primo caso di Coronavirus a Cervino, lo annuncia il sindaco Gennaro Piscitelli dalla Pagina Facebook | CasertaWeb Ucciso il boss De Paola: capo clan in affari anche con i Casalesi

San Martino Valle Caudina – Il boss Orazio De Paola è stato ucciso questa mattina a colpi di pistola mentre era in strada in via Castagneto a San Martino Valle Caudina. L’uomo, di 58 anni, con numeros ...

Coronavirus: primo caso in un comune del Casertano mai toccato dal contagio

Cervino – Primo caso di Coronavirus in assoluto nel comune Cervino, lo annuncia il sindaco Gennaro Piscitelli dalla Pagina Facebook dell’Amministrazione di Cervino. “Per dovere di informazione verso l ...

