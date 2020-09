Assassin’s Creed Valhalla si anticipa: La nuova data di uscita (Di mercoledì 9 settembre 2020) Oggi, Ubisoft ha annunciato che Assassin’s Creed Valhalla, il prossimo capitolo della serie Assassin’s Creed, uscirà il 10 novembre 2020 su Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, Playstation 4, l’Epic Games Store e l’Ubisoft Store su Windows PC, oltre che su UPLAY+, il servizio di abbonamento Ubisoft, e Stadia. Assassin’s Creed Valhalla e Watch Dogs: Legion saranno entrambi titoli di lancio su Xbox Series X S e usciranno su Playstation 5 al lancio della console. Watch Dogs: Legion uscirà il 29 ottobre 2020 su Xbox One, PlayStation 4, l’Epic Games Store e l’Ubisoft Store su Windows PC, oltre che su UPLAY+, il servizio di abbonamento di Ubisoft, e Stadia. Con entrambe le uscite disponibili per il lancio della nuova Xbox Series X ... Leggi su gamerbrain

