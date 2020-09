Allarmi bomba a Pescara, la città paralizzata (Di mercoledì 9 settembre 2020) Pescara - Allarme bomba per alcuni pacchi sospetti dislocati in vari punti sensibili della città a Pescara dove sono state mobilitate le forze dell'ordine: dopo le 8 sono stati segnalati pacchi sospetti in viale D'Annunzio nei pressi del Comando Provinciale dell'Arma, davanti al Tribunale, nei pressi della Camera di Commercio, angolo con via Marco Polo, via Regina Margherita e dinanzi il distretto ASL di via Rieti, quest'ultimo evacuato in via precauzionale. Immediatamente sono stati attivati i protocolli con l'arrivo sul posto di polizia, carabinieri, vigili del fuoco, artificieri e sanitari del 118. Le zone sono state transennate e inibite al passaggio di auto e pedoni. Polizia e carabinieri hanno immediatamente avviato le indagini sui cinque Allarmi bomba di questa mattina a ... Leggi su abruzzo24ore.tv

latwittipe : A Pescara oggi cominciamo bene la giornata con quattro allarmi bomba per relativi pacchi sospetti disseminati per l… - 75_franz6 : @ChryCalle @ApacheRossonero Tipo gli allarmi bomba ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Allarmi bomba Allarmi bomba a Pescara: buste sospette davanti al Tribunale e alla Asl, chiuse diverse strade Il Messaggero Allarme pacchi bomba Pescara, volantino su social contro pm

(ANSA) - PESCARA, 09 SET - Polizia e carabinieri hanno immediatamente avviato le indagini sui cinque allarmi bomba di questa mattina a Pescara. All'esame degli inquirenti anche l'autenticità di un vol ...

Pescara, allarme bomba: pacchi sospetti davanti al tribunale e alla Asl

Allarme bomba a Pescara per alcuni pacchi sospetti dislocati in diversi punti della città, tra cui il tribunale, il Comando provinciale dei carabinieri e il distretto sanitario. In campo gli artificie ...

(ANSA) - PESCARA, 09 SET - Polizia e carabinieri hanno immediatamente avviato le indagini sui cinque allarmi bomba di questa mattina a Pescara. All'esame degli inquirenti anche l'autenticità di un vol ...Allarme bomba a Pescara per alcuni pacchi sospetti dislocati in diversi punti della città, tra cui il tribunale, il Comando provinciale dei carabinieri e il distretto sanitario. In campo gli artificie ...