9 settembre: in Fvg 519 positivi (+38) e 54 nuovi contagi (Di mercoledì 9 settembre 2020) Le persone attualmente positive al coronavirus in Friuli Venezia Giulia sono 519 (38 più di ieri). Tre pazienti sono in cura in terapia intensiva, mentre 17 sono ricoverati in altri reparti. Non sono stati registrati nuovi decessi (349 in totale). Lo ha comunicato il vicegovernatore con delega alla Salute. Oggi sono stati rilevati 54 nuovi contagi; quindi, analizzando i dati complessivi dall’inizio dell’epidemia, le persone risultate positive al virus sono 4.000: 1.509 a Trieste, 1.278 a Udine, 885 a Pordenone e 315 a Gorizia, alle quali si aggiungono 13 persone da fuori regione. I totalmente guariti ammontano a 3.132, i clinicamente guariti sono 8 e le persone in isolamento 491. I deceduti sono 197 a Trieste, 77 a Udine, 68 a Pordenone e 7 a Gorizia Leggi su udine20

ARPAFVG : Quali e quante sono le emissioni di inquinanti in atmosfera? Come funziona il 'laboratorio in quota' @ARPAFVG? Scop… - ARPAFVG : Avviato ad inizio settembre il progetto #Interreg Italia-Croazia #FIRESPILL. Obiettivo: migliorare la risposta alle… - MonachinoSimone : Contagi regionali, 9 Settembre: 218(LOMBARDIA)+112(PIEMONTE)+110(EMILIA)+91(VENETO)+88(TOSCANA)+51(LIGURIA)+175(LAZ… - pelasgo9681 : RT @ComunediTrieste: Presentati ieri, martedì 8 settembre, al #MuseoRevoltella il Premio Letterario FVG “il racconto dei luoghi e del tempo… - Giorgio_RossiTs : RT @ComunediTrieste: Presentati ieri, martedì 8 settembre, al #MuseoRevoltella il Premio Letterario FVG “il racconto dei luoghi e del tempo… -

Ultime Notizie dalla rete : settembre Fvg Dodici nuovi casi in Fvg, nessun contagio a Trieste TriestePrima Covid Italia, il bollettino del 9 settembre: crescono ancora morti (14) e contagi (1.434)

Covid Italia, il bollettino di oggi 9 settembre 2020. È di 14 morti e 1.434 nuovi contagiati il bilancio delle ultime ore sul fronte coronavirus, secondo i dati diffusi dal ministero della Salute. I n ...

impiegato/o ufficio contabilità

I dati personali da Lei forniti per il Servizio "inserisci il tuo curriculum" sono raccolti e gestiti con l'ausilio di strumenti elettronici" o comunque automatizzati, per le seguenti finalità: gestir ...

Covid Italia, il bollettino di oggi 9 settembre 2020. È di 14 morti e 1.434 nuovi contagiati il bilancio delle ultime ore sul fronte coronavirus, secondo i dati diffusi dal ministero della Salute. I n ...I dati personali da Lei forniti per il Servizio "inserisci il tuo curriculum" sono raccolti e gestiti con l'ausilio di strumenti elettronici" o comunque automatizzati, per le seguenti finalità: gestir ...