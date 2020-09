“Violenza sessuale è anche inviare foto hard via Whatsapp a un minore”: la decisione della Corte di Cassazione (Di martedì 8 settembre 2020) Legittimo contestare il reato di violenza sessuale a chi invia foto hard via Whatsapp a un minorenne. Così la III sezione penale della Cassazione ha respinto il ricorso degli avvocati di un uomo di 32 anni indagato per avere inviato sulla nota piattaforma messaggi e foto “sessualmente esplicite” ad una ragazza minorenne sotto la minaccia di pubblicare la chat su altri social e pagine hot. Il caso è arrivato agli ermellini dopo la conferma da parte del tribunale del Riesame di Milano della custodia in carcere disposta dal gip per l’indagato. La difesa, infatti, si era rivolta alla Suprema Corte in quanto nel caso preso in esame affermava che non fosse contestabile il reato di violenza ... Leggi su ilfattoquotidiano

SkyTG24 : Cassazione: l’invio di foto hard a un minore su WhatsApp è violenza sessuale - HuffPostItalia : Cassazione, inviare foto hard via WhatsApp è violenza sessuale - CALCIOGEMINI : La Cassazione: inviare foto hard a un minore su #WhatsApp WhatsApp è violenza sessuale - NoleRulez7 : RT @SkyTG24: Cassazione: l’invio di foto hard a un minore su WhatsApp è violenza sessuale - bisagnino : Cassazione: inviare foto hard è come una violenza sessuale -

Ultime Notizie dalla rete : “Violenza sessuale Imprenditore arrestato a Nocera, anche abusi sessuali nei suoi supermercati - L'amministratore della società 365: IlCorrierino.com