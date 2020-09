Uomini e Donne, Pamela Barretta: "Non sono una stalker. Tina Cipollari mi ha dato il suo numero di telefono" (video) (Di martedì 8 settembre 2020) Dopo la messa in onda della seconda puntata della nuova stagione di 'Uomini e Donne', Pamela Barretta si è sfogata a lungo sui social rivelando aspetti inediti della lite con l'ex fidanzato Enzo Capo e Tina Cipollari. Ecco le parole della dama su Instagram: Uomini e Donne, Pamela ed Enzo, lite in studio. Pamela: 'Non è single, ho le prove'. Enzo: 'Fatti una vita!' 08 settembre 2020 17:14. Leggi su blogo

nzingaretti : Solidarietà a @ellyesse. Il sessismo è una brutta bestia, come la stupidità degli uomini che insultano e offendono le donne - matteosalvinimi : Il futuro del nostro Paese non può essere il modello Conte, Bonafede, Pd, Renzi e 5Stelle. C’è bisogno di un’Italia… - virginiaraggi : Oggi è il 77esimo anniversario della Difesa di Roma dall'occupazione nazista. Abbiamo ricordato a Porta San Paolo i… - Roky99760738 : RT @DaniSbrollini: #Pariopportunità in #Veneto?A #Verona al #Festivaldellabellezza in corso all'Arena di Verona è stata invitata come rela… - DrDomu : RT @25O319: Mi sento di dire una cosa rivoluzionaria: gli uomini sono differenti dalle donne. -