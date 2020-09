“Un calcio a Heather Parisi…”. Lo ha fatto davvero e solo oggi viene fuori: Giancarlo Magalli svela l’inedito retroscena (Di martedì 8 settembre 2020) Lunedì 14 settembre inizierà la nuova edizione de “I Fatti Vostri”, lo storico programma del mezzogiorno di Rai2 che quest’anno compie 30 anni. La prima puntata andò in onda il 3 dicembre 1990 e al timone c’era Fabrizio Frizzi, Giancarlo Magalli gli subentrò pochi mesi dopo perché Frizzi prese la conduzione del celebre programma “Scommettiamo che?”. E stavolta al fianco di Giancarlo Magalli ci sarà Samanta Togni, la celebre ballerina di ”Ballando con le stelle”. Il conduttore ha presentato la nuova edizione del programma, che comunque resta pressoché immutato a parte qualche cambiamento. Torna il direttore d’orchestra Stefano Palatresi e “non ci sarà più un cantante fisso ma ce ne saranno diversi ... Leggi su caffeinamagazine

