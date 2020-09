Tirreno Adriatico, Ackermann fa il bis nella seconda tappa. Classifica e risultati (Di martedì 8 settembre 2020) Lido di Camaiore, 8 settembre 2020 - La Tirreno Adriatico ha regalato un'altra bellissima giornata di ciclismo, nella seconda tappa sulle otto previste. Di nuovo a segno Pascal Ackermann , che si ... Leggi su quotidiano

FOLLONICA - Un bis e una conferma per Pascal Ackermann. Il tedesco della Bora-hansgrohe, in maglia blu di leader della generale, dopo aver trionfato nella prima tappa della 55esima Tirreno-Adriatico a ...ROMA - Sprint vincente per il tedesco Pascal Ackermann che porta a casa anche la seconda tappa della 55esima Tirreno-Adriatica, disputata da Camaiore a Follonica e lunga 201 chilometri. Con questa vit ...