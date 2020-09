Segreti e speranze di Andrea Pirlo, nel nome di Scirea (Di martedì 8 settembre 2020) Andrea Pirlo lavora con la solita, stoica testardaggine. Il campo è la sua naturale destinazione, il suo laboratorio filosofico ed esistenziale: quel campo che, da calciatore, lo ha visto compiere prodigi, illuminare la scena, sovvertire, con un guizzo, il canone tattico, gli schemi prestabiliti.Lo chiamavano “Maestro” per quel suo salire in cattedra con bravura, senza mai arroganza o presunzione. Ora si prova da allenatore, un passo da gigante, in quella Juve che lo vide protagonista, sul verde del prato, di stagioni memorabili, quando in tanti lo davano, ormai, sul viale del tramonto.Ma la classe pura non conosce usura e nemmeno tempo. Parlare di Pirlo, insomma, significa celebrare un uomo predestinato, con il calcio nelle vene. Lo vediamo adesso nel suo nuovo ruolo (per un debutto tanto atteso nel modo, ora ... Leggi su huffingtonpost

