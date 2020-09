Ricordiamoci di Willy, quando tacciamo davanti ai soprusi (Di martedì 8 settembre 2020) Da una parte c’è Willy.Willy era un ragazzo di soli 21 anni. Esile, sorridente, timido, studioso.Willy giocava a calcio ed era impegnato nel sociale.Willy era un grande lavoratore.E poi loro.Loro sono muscolosi, palestrati, tatuati, pieni di collane, anelli, orologi d’oro, sguardi decisi, arroganti, sfrontati. Due di loro, in particolare, hanno precedenti per lesioni e sono conosciuti ad Artena in quanto praticanti di sport da combattimento.Willy ha avuto la sfortuna di incontrare i quattro balordi di notte durante quella che sembrava una discussione futile, ma nascondeva i prodomi della tragedia.Il giovane ragazzo, con il suo animo gentile, interviene inizialmente per tentare di sedare lo scontro tra i quattro e un suo compagno di classe. La questione, nata per futili motivi, ... Leggi su huffingtonpost

Ricordiamoci di Willy, quando tacciamo davanti ai soprusi

