Paura ad Anzio, ragazzo tenta il suicidio per la seconda volta in pochi giorni: salvato dai vigili del fuoco (Di martedì 8 settembre 2020) Paura ad Anzio dove dalle ore 15.30 alle 17.00 è stato svolto un intervento in via dei Cerchi 16 per un tentativo di suicidio da parte di un ragazzo. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Anzio insieme a 2 squadre dei vigili del fuoco (provenienti da Pomezia e Anzio) con l’ausilio di un’autoscala e del carro teli. La squadra di Pomezia e il carro teli sono però rientrate quando il giovane ha desistito dal suo tentativo di suicidio. A mettere in allarme l’intera strada è stato un 20enne di Anzio con disturbi psichici. Il ragazzo già 2 settimane fa aveva allertato le Forze dell’Ordine sostenendo di aver ingerito ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Paura ad Anzio, gioca e gli cadono addosso tre vasi: corsa in ospedale per un bimbo di 10 anni

Nettuno, paura per due ventenni rapinati da 3 rom: è caccia al terzo uomo

Verso le 22 di ieri in Via Diaz i due giovani, con la scusa di una sigaretta, sono stati avvicinati da 3 stranieri. Subito dopo uno di loro ha tirato fuori un coltello, iniziando a minacciare i due ra ...

