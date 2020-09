Patrick Zaky: oggi sono duecento giorni che si trova in carcere (Di martedì 8 settembre 2020) Patrick Zaky è in carcere da sette mesi. Era il 7 febbraio scorso quando l’attivista e ricercatore egiziano è stato arrestato appena atterrato al Cairo (dove era arrivato per trascorrere qualche giorno con la sua famiglia) e sottoposto a «detenzione preventiva» fino a data da destinarsi. Sono trascorsi più di 200 giorni e solo il 25 agosto, il ricercatore ha avuto la possibilità di incontrare molto brevemente sua madre. Si sono incontrati all’interno del carcere di massima sicurezza di Tora, poco distante dalla capitale egiziana. Pochi istanti in cui sua madre ha potuto constatare la salute del figlio, che sebbene dimagrito, è determinato a restare lucido e pronto ad accettare una detenzione che potrebbe essere ancora lunga e incerta. Leggi su vanityfair

