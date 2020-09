Liga, cinque sostituzioni anche nella stagione 2020/2021 (Di martedì 8 settembre 2020) La Liga ha deciso di adottare le cinque sostituzioni anche nel 2020/2021: il comunicato della Federcalcio anche la Liga segue l’esempio dei maggiori campionati europei e ha scelto di adottare le cinque sostituzioni anche nella stagione 2020/2021. La Federcalcio spagnola ha accolto le richieste dei club, ampliando a 23 il numero massimo di calciatori convocabili per una partita. E confermando la possibilità di effettuare 5 cambi nel corso dei 90 minuti di gioco. OFICIAL La Comisión Gestora de la RFEF se ha reunido este martes con carácter de urgencia ante la petición realizada por la LNFP para aprobar ... Leggi su calcionews24

