Libano: Conte, ‘Italia in prima linea e continuerà ad esserlo’ (2) (Di martedì 8 settembre 2020) (Adnkronos) – “Siamo intervenuti subito con la nostra Protezione civile – ha rimarcato Conte – gli aiuti sanitari e umanitari. Abbiamo subito messo a punto un’operazione umanitaria che ha portato a Beirut un’ospedale da campo che oggi visiterò con capacità avanzate, anche con posti di terapia intensiva. Abbiamo subito inserito il genio militare per concorrere con le forze libanesi alla rimozione delle macerie”.L'articolo Libano: Conte, ‘Italia in prima linea e continuerà ad esserlo’ (2) CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu

