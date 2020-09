Istat, vendite dettaglio giù a luglio. Tengono discount, boom eCommerce (Di martedì 8 settembre 2020) (Teleborsa) – Ancora a picco le vendite al dettaglio dell’Italia, che confermano la debolezza dei consumi e dell’economia, registrando una contrazione del 2,2% in valore e del 3,1% in volume. Più marcato il calo per i beni non alimentari (-3,2% in valore e -4,8% in volume) che per le vendite di beni alimentari (-1% in valore e -0,8% in volume). Il trimestre maggio-luglio chiude con un segno più: le vendite al dettaglio registrano un aumento del 12,1% in valore e dell’11,5% in volume rispetto al trimestre precedente. A determinare il segno positivo sono le vendite dei beni non alimentari (+27,4% in valore e +26,2% in volume), mentre i beni alimentari diminuiscono (-1,8% in valore e -2,5% in volume). Su anno, si registra una ... Leggi su quifinanza

istat_it : A luglio 2020 vendite al dettaglio -2,2% su giugno, -7,2% su base annua. Rispetto allo scorso anno il calo è legato… - Ettore572 : RT @ansa_economia: Commercio:Istat, in 7 mesi vendite -8,5%, online +28,5%. Soffrono di più piccoli esercizi #ANSA - ansa_economia : Commercio:Istat, in 7 mesi vendite -8,5%, online +28,5%. Soffrono di più piccoli esercizi #ANSA - repubblica : L'Istat vede 'estesi segnali di ripresa'. Soffre ancora il commercio: vendite giù dell'8,5% in sette mesi [aggiorna… - repubblica : L'Istat vede 'estesi segnali di ripresa'. Soffre ancora il commercio: vendite giù dell'8,5% in sette mesi -