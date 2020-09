Gianfranco Rosi: «Un processo alla Storia sul confine tra vita e inferno» (Di mercoledì 9 settembre 2020) «Il mio film comincia dove finisce il ’titolone’, la breaking news, la notizia da raccontare» dice Gianfranco Rosi di Notturno e delle persone che lo hanno guidato «in un viaggio di tre anni nato dall’impulso, dopo Fuocoammare, «di andare dall’altra parte», da dove vengono in Europa tanti migranti, «e raccontare cosa succede lì». NOTTURNO «perché l’idea iniziale era di girarlo tutto di notte dato che non conoscevo quei luoghi, non parlo la lingua: è come la notte che nasconde le … Continua L'articolo Gianfranco Rosi: «Un processo alla Storia sul confine tra vita e inferno» proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

WeCinema : #Venezia77: oggi 'Cari compagni' di A. Konchalovsky e l'attesissimo 'Notturno' di G. Rosi. Sugli schermi della Most… - Tg3web : Alla Mostra del Cinema di Venezia arriva Notturno, di Gianfranco Rosi, un potente affresco sulla vita nelle regioni… - WeCinema : Un film di luce sul buio delle guerre. “Volevo annullare la geografia, i confini e dare importanza alle storie dei… - filo_gagliardi : RT @TizianaFerrario: Applausi x Notturno di Gianfranco Rosi alla mostra del cinema di Venezia #venezia77 - carrambaboy : RT @TizianaFerrario: Applausi x Notturno di Gianfranco Rosi alla mostra del cinema di Venezia #venezia77 -