È morto don Antonio Longoni: lutto a Senago e Bollate

lutto per la scomparsa di don Antonio Longoni, ex parroco di Castelletto che ha trascorso a Senago 13 lunghi anni. Si è spento all'età di 70 anni dopo una lunga lotta contro una malattia. Ordinato sacerdote nel 1976 ha trascorso 8 anni a Monza come vicario parrocchiale a San Biagio per poi essere trasferito a …

Ultime Notizie dalla rete : morto don Morto don Antonio Longoni: per 5 anni parroco di Lesmo, Camparada e Correzzana MBnews Foggia, morto Pasquale Casillo: mercoledì 9 settembre i funerali

Dalla diffusione della notizia della scomparsa, centinaia di tifosi hanno rivolto un pensiero all'ex presidente del Foggia: "Si è fatto amare si è fatto odiare, ma è l'unico che ci ha fatto vedere il ...

Domenica prossima, giornata-evento in onore di Dante Alighieri nell'anniversario di morte

L'Associazione Docenti bitontini e il Comitato della Società Dante Alighieri organizza una giornata evento il 13 Settembre prossimo, in occasione dell'anniversario di morte del Sommo Alighieri. Ore 19 ...

