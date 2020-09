Dazn, Borghi: "Senesi abituato alle pressioni, qualche dubbio sull'immediatezza..." (Di martedì 8 settembre 2020) In diretta su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Stefano Borghi, giornalista di Dazn ed esperto di calcio sudamericano: “Senesi è un buon giocatore, migliorato nella sua esperienza europea. Leggi su tuttonapoli

LeoWolf1992 : RT @DAZN_IT: 'Messi per il Barcellona è il miracolo' ?? 'Borghi Land: Messi-Barça, una simbiosi che cambia' è solo su #DAZN - DAZN_IT : 'Messi per il Barcellona è il miracolo' ?? 'Borghi Land: Messi-Barça, una simbiosi che cambia' è solo su #DAZN - news24_napoli : DAZN, Borghi: "Senesi buon giocatore, è migliorato tanto in… - apetrazzuolo : DAZN - Borghi: 'Senesi buon giocatore, il Napoli ha anche Rrhamani, Luperto al Crotone? Un'ottima possibilità per i… - GurzoBahri : @tcarapezza @dhomash È vero nel calcio dei grandi ha giocato a sx e dx però sentendo borghi di dazn mi sa che il mi… -

Ultime Notizie dalla rete : Dazn Borghi DAZN, Borghi: "Senesi buon giocatore, è migliorato tanto in Europa. Il Napoli però ha anche Rrhamani" CalcioNapoli24 DAZN - Borghi: "Senesi buon giocatore, il Napoli ha anche Rrhamani, Luperto al Crotone? Un'ottima possibilità per il difensore"

07.09 16:29 - L'ANALISI - Longo: "Osimhen è stato scelto come alternativa a Mertens, con un centravanti di struttura il Napoli cambia pelle e potrà essere più spregiudicato ed offensivo" 07.09 16:28 - ...

Community Shield; a Wembley l'Arsenal sfida i Reds

Dazn trasmetterà la partita in diretta dalle 17.30, ma mette a disposizione anche contenuti dedicati, come gli highlights delle edizioni passate e pronostici tratti da una nuova puntata di "Borghi Lan ...

07.09 16:29 - L'ANALISI - Longo: "Osimhen è stato scelto come alternativa a Mertens, con un centravanti di struttura il Napoli cambia pelle e potrà essere più spregiudicato ed offensivo" 07.09 16:28 - ...Dazn trasmetterà la partita in diretta dalle 17.30, ma mette a disposizione anche contenuti dedicati, come gli highlights delle edizioni passate e pronostici tratti da una nuova puntata di "Borghi Lan ...