Coppa Italia: Atalanta prima testa di serie, poi Juve e Inter (Di martedì 8 settembre 2020) La Lega serie A ha comunicato, attraverso il proprio sito ufficiale, gli esiti del sorteggio della Coppa Italia 2020-2021, iniziando dalle prime otto teste di serie, scaturite dalla prime otto in classifica dello scorso campionato di A. L'Atalanta è prima testa di serie poi Juve e Inter. La numerazione più bassa indica, in caso di eventuale scontro diretto, chi giocherà in casa l'incontro. Queste tutte le teste di serie: 1) Atalanta, 2) Juventus, 3) Inter, 4) Roma, 5) Napoli, 6) Milan, 7) Sassuolo, 8) Lazio. Estratti i numeri che andranno a determinare la posizione delle Teste di serie sul tabellone

La Lega Serie A ha comunicato, attraverso il proprio sito ufficiale, l'esito del sorteggio del tabellone per la Coppa Italia 2020/2021. A cominciare dalle prime otto teste di serie, già definite perch ...

