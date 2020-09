Colleferro, Labriola: per Willy medaglia al merito civile (Di martedì 8 settembre 2020) Roma – “La morte di Willy Monteiro Duarte, un ragazzo di soli 21 anni pieno di interessi, di sogni per il suo futuro e’ una ferita per tutto il Paese e non c’entrano la politica o il razzismo: i quattro assassini sono semplicemente dei balordi. Al di la’ di chi lo abbia materialmente picchiato e ucciso tutti e quattro hanno le stesse responsabilita’ e meritano, tutti, una pena esemplare, senza sconti o patteggiamenti.” “Gli autori dell’omicidio erano noti alle forze dell’ordine, conosciuti da tutto il paese come particolarmente violenti, e conducevano una vita di sopra delle loro possibilita’ economiche. Anche questo aspetto verra’ chiarito dalle indagini”. Lo afferma, in una nota, Vincenza Labriola, deputata di Forza Italia. “Il sacrificio di questo giovane non deve ... Leggi su romadailynews

