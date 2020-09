Codice della strada - Autovelox fissi anche in città (Di martedì 8 settembre 2020) Quattroruote lo aveva anticipato il 5 luglio scorso, ma il Parlamento, stavolta, su pressione dei Comuni, in particolare quello di Milano, è andato molto al di là delle previsioni, varando surrettiziamente, a colpi di emendamenti a un decreto del governo che nulla aveva a che fare con questa materia, una vera e propria riforma del Codice della strada. Oltre alle numerose modifiche introdotte per favorire la cosiddetta mobilità dolce, nei giorni scorsi il Senato è entrato a gamba tesa in numerosi ambiti della circolazione. L'intervento più pesante riguarda lo scardinamento dellultimo tabù in materia di Autovelox, cioè limpossibilità di usare apparecchi fissi sulle strade urbane di quartiere (ma numerosi comuni, in barba alla legge e ... Leggi su quattroruote

matteosalvinimi : #Salvini: La Riforma della Burocrazia costa ZERO. #ModelloGenova: senza incidenti, ritardi o tangenti si è ricostru… - fisco24_info : Dl Semplificazioni in esame in Aula. Fico: 'Tempi troppo ristretti': Il provvedimento contiene norme sugli appalti… - KaimanMario : RT @matteosalvinimi: #Salvini: La Riforma della Burocrazia costa ZERO. #ModelloGenova: senza incidenti, ritardi o tangenti si è ricostruito… - Godsent072011 : RT @ANSA_Motori: Autovelox urbani, strade per bici e multe, cambia il codice della strada #ANSAmotori - AGodone : RT @LavoriPubblici: Ecco come diventerà il Codice dei contratti dopo l'approvazione definitiva da parte della Camera del Decreto #Semplific… -