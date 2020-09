Cina, Xi premia gli eroi della pandemia: “Da soli non si vince” (Di martedì 8 settembre 2020) Il presidente cinese Xi Jinping ha elogiato i risultati ottenuti dal Paese contro l'epidemia di Covid-19, che ha visto la città di Wuhan primo focolaio della pandemia. Nel corso di una cerimonia trionfale all'Assemblea del Popolo di Pechino, il presidente ha premiato quattro eroi del Covid-19 per il loro contributo nello sconfiggere l'epidemia.Xi Jinping ha avvertito: la pandemia è ancora in atto, per combatterla occorre unirsi. "Nessun Paese può essere al sicuro da solo in questa enorme crisi, e l'unità e la cooperazione sono la strada giusta per il mondo. Qualsiasi mossa egoistica, qualsiasi passo falso di un paese e qualsiasi azione che confonda il giusto e lo sbagliato non solo porterà danni alla sua stessa gente, ma anche danni ad altre parti del mondo". ... Leggi su ilfogliettone

