Boss ucciso in agguato in strada a colpi di arma da fuoco (Di martedì 8 settembre 2020) . L’uomo, Orazio De Paola, aveva 58 anni e diversi precedenti penali ucciso a colpi di pistola in strada Orazio De Paola, 58enne con precedenti penali, esponente del clan camorristico Pagnozzi. L’uomo è stato ucciso questa mattina alle ore 10 a San Martino Valle … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

