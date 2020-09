Belen Rodriguez, falso diplomatico si finge suo amico per scroccare una vacanza a Capri (Di martedì 8 settembre 2020) Il nome di Belen Rodriguez finisce coinvolto, suo malgrado, in un caso di truffa e false attestazioni che ha portato all’arresto di un fantomatico diplomatico: tale Marco Falco. Il caso di cronaca è stato riportato dal Corriere della Sera, che racconta come il sedicente diplomatico si sia finto amico di Belen Rodriguez riuscendo a scroccare … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

