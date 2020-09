Al Nassr, l’ex Mascara a ISP: “Papu Gomez rinuncia all’offerta araba e resta all’Atalanta” (Di martedì 8 settembre 2020) Peppe Mascara è il calciatore che ha fatto più goal in serie A con la maglia del Catania. Dopo il suo addio dalla Sicilia tappa a Napoli e a Novara poi una esperienza a Dubai con l'Al Nassr allenata da Walter Zenga nella stagione 2012/13. Per l'ex attaccate rossazzurro 22 presenze e 13 reti con il club di Dubai. Un altro ex del Catania, ma in piena attività potrebbe andare all'Al Nassr che ha offerto 15 milioni all'Atalanta per portarsi negli Emirati Arabi il Papu Gomez. L'attaccante argentino riflette dopo che a Bergamo è pervenuta un'offerta per lui di 5 milioni di euro netti a stagione (più del doppio di quanto percepisce a Bergamo, 1,8 milioni).Mascara DICE NOcaption id="attachment 1018721" align="alignnone" width="594" Mascara ... Leggi su itasportpress

