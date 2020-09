16enne down ucciso dalla polizia, rabbia in Sudafrica (Di martedì 8 settembre 2020) ROMA, 08 SET - Shock e indignazione in Sudafrica per l'uccisione da parte di due poliziotti di un 16enne con la sindrome di down. L'omicidio è avvenuto lo scorso 26 agosto ma dopo l'arresto dei due ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

Giovane con la sindrome di Down ucciso dalla polizia: "Stava solo mangiando un biscotto"

Tiene banco in Sudafrica, tra choc e indignazione, il caso di un 16enne con la sindrome di Down, ucciso a colpi di pistola da due agenti. L'episodio incriminato è avvenuto lo scorso 26 agosto e ora la ...

