WipEout importanti novità in arrivo! (Di lunedì 7 settembre 2020) Nick Burcombe, co-creatore di WipEout, ha annunciato l'arrivo di qualcosa che ha a che fare con il franchise ma ha chiarito che non si tratta di un nuovo gioco.Ha anche confermato che non si tratta del libro di WipEout menzionato tempo fa, aggiungendo che è qualcosa di "molto più interessante". Quindi, se non è un gioco, non è un libro, e dato che la selezione completa delle tracce musicali è già disponibile su Spotify, Di cosa si tratterà? Forse un documentario sulla serie o, se pensiamo in grande, potrebbe trattarsi di uno show animato su Netflix?Leggi altro... Leggi su eurogamer

