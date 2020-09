Viabilità Roma Regione Lazio del 07-09-2020 ore 19:15 (Di lunedì 7 settembre 2020) VIABILITÀ DEL 7 SETTEMBRE 2020 ORE 18.20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI MOLTO INTENSO IL TRAFFICO SUL RACCORDO, IN INTERNA ABBIAMO RALLENTAMENTI TRA NOMENTANA E PRENESTINA; IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA LAURENTINA E PRENESTINA, QUI A COMPLICARE LA SITUAZIONE UN INCIDENTE TRA CASILINA E PRENESTINA, RACCOMANDIAMO PRUDENZA. CI SONO DISAGI ANCHE SULLA PONTINA DOVE UN SECONDO INCIDENTE STA PRO VOCANDO CODE TRA CASALE ROSA E APRILIANA VERSO LATINA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24, SI RALLENTA PER TRAFFICO TRA FIORENTINI E IL RACCORDO IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE. TRASPORTO FERROVIARIO PER I DANNI CAUSATI DAL MALTEMPO NEI GIORNI SCORSI, RESTA SOSPESA LA LINEA VITERBO-ORTE TRA VITERBO PORTA FIORENTINA E ATTIGLIANO. ... Leggi su romadailynews

