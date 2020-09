Valentina Vignali, sfogo in diretta: “Ecco cosa ho subito” (Di lunedì 7 settembre 2020) Questo articolo Valentina Vignali, sfogo in diretta: “Ecco cosa ho subito” . Quello di Valentina Vignali è un vero e proprio sfogo in diretta. Ma che cosa ha detto l’influencer? Parole piene di rabbia. La notizia è di qualche giorno fa, ma vista la sua gravità è la tematica così delicata il tutto continua a far discutere e parlare. Valentina Vignali, in un’intervista a ‘Il Corriere della … Leggi su youmovies

drvnkmood : sto ascoltando a #OgniMattina quello che è accaduto a Valentina Vignali ed è agghiacciante - zaza_rosa : Vignali: 'Lo skipper ha fotografato parti intime di nascosto. Vergognoso, gli ho buttato il cellulare in mare' ??????… - Jnterista_5 : RT @GDS_it: Valentina #Vignali, vacanze da incubo alle #Eolie: 'Scatti intimi rubati dallo skipper' - GDS_it : Valentina #Vignali, vacanze da incubo alle #Eolie: 'Scatti intimi rubati dallo skipper' - Mauri_SMM_SEO : RT @Mauri_SMM_SEO: #News #attualità #Gossip lo skipper di Valentina Vignali denunciato per aver scattato foto osé di nascosto e condiviso s… -

Ultime Notizie dalla rete : Valentina Vignali Valentina Vignali provoca tutti: meglio il mio cu*o che la tua faccia! E lo mostra LettoQuotidiano ELISABETTA GREGORACI NUDA nella vasca da bagno. Le foto delle vip

"Bubbles bubbles" (bolle, bolle) scrive Elisabetta Gregoraci nella didascalia del post Instagram che la vede nuda nella vasca da bagno. La showgirl (reduce dal successo di Battiti Live 2020 e pronta p ...

La denuncia di Valentina Vignali: "Lo skipper ha fotografato le mie parti intime"

"Non voglio che una cosa del genere capiti ad altre o rimanga impunita. Così ho voluto dirlo pubblicamente e poi farò anche una denuncia formale". Comincia così il racconto di Valentina Vignali, gioca ...

"Bubbles bubbles" (bolle, bolle) scrive Elisabetta Gregoraci nella didascalia del post Instagram che la vede nuda nella vasca da bagno. La showgirl (reduce dal successo di Battiti Live 2020 e pronta p ..."Non voglio che una cosa del genere capiti ad altre o rimanga impunita. Così ho voluto dirlo pubblicamente e poi farò anche una denuncia formale". Comincia così il racconto di Valentina Vignali, gioca ...