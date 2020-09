Us Open 2020: Djokovic squalificato come Nalbandian, denunciato nel 2012 (Di lunedì 7 settembre 2020) La clamorosa squalifica dagli Us Open 2020 di Novak Djokovic ha alimentato alcune polemiche sull’interpretazione del regolamento da parte di giudice di sedia e supervisor, i quali hanno però agito nel pieno rispetto delle regole. Il serbo ha difatti arrecato un evidente danno alla giudice di linea colpita da una pallina scagliata da Djokovic per frustrazione, sebbene il gesto sia stato unanimemente considerato involontario. Il caso in questione riporta alla mente l’estromissione di David Nalbandian dal Queen’s nel 2012, reo di aver scalciato con veemenza Andrew McDougall, sventurato giudice di sedia successivamente sanguinante e polemico con l’atleta sudamericano. L’argentino fu naturalmente squalificato, con conseguente multa e ... Leggi su sportface

