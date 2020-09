Tuttosport - La Juve può tesserare Milik quando vuole, ma non è nei suoi programmi: ha altri obiettivi (Di lunedì 7 settembre 2020) Sedotto e abbandonato, Milik aspetta ancora invano la Juve. La società potrebbe tesserarlo da un momento all'altro ma non lo farà perché, scrive Tuttosport, ha altri obiettivi. Leggi su tuttonapoli

tuttosport : Mundo Deportivo: '#Suarez-Juve, ci siamo. Ecco l'offerta dei bianconeri' - tuttosport : #Suarez e l'esame di italiano: #Juve più vicina ?? - tuttosport : #Pogba aspetta la #Juve ?? - LorenzoPuliga : RT @tuttosport: #Braida esclusivo: “#Suarez ha il dna #Juve. Vale #Weah e #Shevchenko” - StefaniaStefyss : RT @tuttosport: #Braida esclusivo: “#Suarez ha il dna #Juve. Vale #Weah e #Shevchenko” -

Ultime Notizie dalla rete : Tuttosport Juve

TORINO - Non è una finale di Champions, ma in questo momento Luis Suarez sta giocando una partita che reputa altrettanto importante: è quella per ottenere il passaporto comunitario, grazie alle origin ...Federico Chiesa continua ad essere nei rada del Milan. L’acquisto dell’attaccante della Fiorentina appare complicato per via dell’alto prezzo e della concorrenza Messe le mani su Sandro Tonali, il sog ...