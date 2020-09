Torna Geo da lunedì 7 settembre su Rai 3 in diretta dalle 16 (Di lunedì 7 settembre 2020) Geo su Rai 3 da lunedì 7 settembre in diretta con Sveva Sagramola ed Emanuele Biggi Torna il racconto del nostro pianeta, della natura e delle sue culture, Torna Geo in diretta su Rai 3 dal 7 settembre dalle 16 alle 19 con Sveva Sagramola ed Emanuele Biggi, tutti i giorni dal lunedì e venerdì. Dopo un’estate tra magazine usati un po’ come tappabuchi, Geo Torna così in diretta provando a dare di nuovo “fastidio” negli ascolti del pomeriggio tv. Attraverso documentari ed esperti in studio, Geo racconterà la Terra e le persone, le meraviglie e le fragilità del nostro pianeta, dando quest’anno particolare spazio agli squilibri ambientali che compromettono la salute se ... Leggi su dituttounpop

