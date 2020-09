Roma, è stata presentata ufficialmente la terza maglia per la prossima stagione (Di lunedì 7 settembre 2020) La Roma ha presentato attraverso i propri canali ufficiali la terza maglia in vista della prossima stagione. Sarà una divisa moderna caratterizzata dal colore nero con degli inserti arancioni inseriti sulle spalle. #ASRoma e Nike presentano la nuova terza divisa per la stagione 2020-21 pic.twitter.com/j58pBhayCP — AS Roma (@OfficialASRoma) September 7, 2020 Foto: logo Roma. L'articolo Roma, è stata presentata ufficialmente la terza maglia per la prossima stagione proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

Ultime Notizie dalla rete : Roma stata Giorgia Meloni: «Roma è stata umiliata con la complicità del governo» Il Messaggero Poste: Del Fante, in arrivo due maxi-hub per l'e-commerce

Lo ha detto nell'intervista al TGPoste (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 07 set - ?Poste Italiane triplichera' la capacita' di consegne nell'e-commerce grazie all'inaugurazione di due grandi cent ...

Palermo, due giorni di sciopero per la Rinascente: affitto troppo caro

I dipendenti della Rinascente di via Roma incroceranno le braccia venerdì e sabato per fare sentire la loro voce nella trattativa fra l’azienda e la proprietà dei locali che da mesi è a un punto morto ...

