Primo smartphone HarmonyOS nel 2021: parola del CEO Richard Yu (Di lunedì 7 settembre 2020) Huawei non può fare a meno di continuare a sviluppare HarmonyOS, il sistema operativo proprietario che presto o tardi compirà il proprio debutto anche a bordo degli smartphone, finora tutti equipaggiati con la versione open source di Android. Come riportato da ‘myfixguide.com‘, l’esigenza di non dover più dipendere da aziende americane si sta facendo sempre più insistente per quanto riguarda gli affari del produttore cinese. Il CEO Richard Yu ne ha parlato di recente, affermando che un importante passo in avanti in questo senso verrà compiuto il prossimo anno. Il 10 settembre, a margine della Huawei Developer Conference (HDC), si discuterà molto di HarmonyOS 2.0, una major-release che si distinguerà rispetto alla prima iterazione utilizzata ... Leggi su optimagazine

