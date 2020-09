Marco betti trio live (Di lunedì 7 settembre 2020) Venerdì 11 settembre, a partire dalle 20.15, live con il Marco betti trio, nell'ambiente internazionale e post-industriale del rooftop della Clèr, con un viaggio tra blues, boogie, soul e jazz. ... Leggi su milanotoday

filippo_capra : Sono stato per anni al loro stesso gruppo di volo. Erano molto più che colleghi e amici. Una tragedia immensa. Marc… - arxiv_cs_LG : Developing Constrained Neural Units Over Time. Alessandro Betti, Marco Gori, Simone Marullo, and Stefano Melacci -

Ultime Notizie dalla rete : Marco betti CRZ - Il Lanterna è terra di Giacomo Scattolon Rallyssimo Marco betti trio live

Venerdì 11 settembre, a partire dalle 20.15, live con il Marco Betti Trio, nell'ambiente internazionale e post-industriale del rooftop della Clèr, con un viaggio tra blues, boogie, soul e jazz.

Bb Competion scalda i motori

La Bb Competition si avvicina agli ‘start’ del Rally della Lanterna e del Rally Città di Pistoia, appuntamenti validi per la Coppa Rally di Zona in programma in questo fine settimana a Santo Stefano D ...

Venerdì 11 settembre, a partire dalle 20.15, live con il Marco Betti Trio, nell'ambiente internazionale e post-industriale del rooftop della Clèr, con un viaggio tra blues, boogie, soul e jazz.La Bb Competition si avvicina agli ‘start’ del Rally della Lanterna e del Rally Città di Pistoia, appuntamenti validi per la Coppa Rally di Zona in programma in questo fine settimana a Santo Stefano D ...