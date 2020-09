L’Unisannio riparte con le sedute di laurea in presenza (Di lunedì 7 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Anche l’Università del Sannio cerca di tornare alla normalità: stamani, presso il Dipartimento DEMM in via delle Puglie 11 giovani sono stati proclamati dottori, nel corso di una seduta in presenza, svoltasi però nel pieno rispetto dei Protocolli Covid 19, cioé mascherine, guanti e distanze di sicurezza. La seduta di laurea tradizionale, quella con i professori schierati ad ascoltare il candidato, ha un suo indubbio fascino, che però in questi mesi, come tante altre cose, è stato interrotto e calpestato dal Covid-19: oggi, quando questa tradizione è stata ripresa, l’emozione e persino la commozione per tutti i protagonisti dell’evento, che è anche una Cerimonia solenne, sono state quelle di sempre e persino più ... Leggi su anteprima24

