Juventus, Braida su Suarez: “Fosse un quadro sarebbe l’Urlo di Munch. Su Arthur…” (Di lunedì 7 settembre 2020) E’ iniziato il countdown relativo al possibile trasferimento di Luis Suarez dal Barcellona alla Juventus. O meglio è iniziato per i tifosi che sognano l’approdo dell’uruguayano alla Continassa. Un innesto che se arrivasse garantirebbe qualità all’attacco bianconero, ancora alla ricerca di opportunità da cogliere per sostituire il partente Gonzalo Higuain. La dirigenza della Vecchia Signora si starebbe muovendo da settimane al fine di regalare ad Andrea Pirlo il tanto sospirato centravanti di peso. I nomi in pole position da giorni sono i soliti Edin Dzeko e Luis Suarez, mentre quelli di Edinson Cavani e di Alvaro Morata rappresenterebbero simbolicamente dei “paracadute” nel caso in cui nessuno dei due sopracitati dovesse sbarcare a Torino. Però, stando alle indiscrezioni ... Leggi su tuttojuve24

NMercato24 : Braida:'Suarez parla già italiano. Con Ronaldo si troverà benissimo'. #Calciomercato #7settembre #Juventus - Cucciolina96251 : RT @calciomercatoit: ???#Juventus, #Braida parla di #Suarez: 'Ha sempre segnato tanto e ovunque, si troverebbe alla perfezione con #Cristian… - PianetaMilan : #Calciomercato @juventusfc - #Braida a @tuttosport: '@LuisSuarez9 vale @GeorgeWeahOff e @jksheva7. Su… - Dalla_SerieA : Braida esclusivo: “Suarez ha il dna Juve. Vale Weah e Shevchenko” - - CronacheTweet : L'ex dirigente del @FCBarcelona parla così di #Suarez alla #Juventus, #Messi, #Arthur e #Pirlo -