Infortunio Zaniolo, il professor Ferretti: “Distorsione di una certa importanza, ma aspettiamo gli esami” (Di lunedì 7 settembre 2020) Infortunio Zaniolo – La preoccupazione, purtroppo, permane ancora. Il giovane centrocampista di Roma e Nazionale tiene ancora tutti gli italiani col fiato sospeso. Uno scontro di gioco a ridosso dell’intervallo, proprio poco prima del gol di Barella, lo ha costretto a lasciare anzitempo il campo. Il giocatore è uscito con le proprie gambe e il ginocchio interessato è il sinistro, quello opposto a quello che fu di gennaio. A provare a chiarire la situazione a fine gara, ai microfoni della Rai, è stato il professor Ferretti: “Si tratta di una brutta distorsione al ginocchio sinistro, una distorsione abbastanza importante. Però aspettiamo gli esami per capire meglio. Il ragazzo è terrorizzato perché reduce dal lungo percorso riabilitativo ... Leggi su calcioweb.eu

