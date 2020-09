Guardo Olanda-Italia e mi chiedo “Chiellini cosa ci fa in campo?” (Di lunedì 7 settembre 2020) Lo sport Italiano è vecchio, lento nel pensiero e nelle idee, nel cambiamento e nella precursione temporale. Guardo Olanda-Italia e mi chiedo “Ma Chiellini cosa ci fa in campo?” È come se l’Olanda schierasse ancora Robben (hanno la stessa età). La gerontocrazia è italica e avvelena il movimento, eppure invochiamo un calcio moderno, un gioco europeo ma pecchiamo in coraggio, quello di investire e puntare sui giovani. Sia chiaro, Giorgio Chiellini, è sicuramente stato uno dei migliori difensori Italiani, anche se in Nazionale ha partecipato solo a sciagurate spedizioni, ma dopo essere stato quasi un anno fermo, dopo aver compiuto trentotto anni e dopo essere uscito da una logica di titolarità dal ... Leggi su ilnapolista

Pippo968 : RT @napolista: Guardo #OlandaItalia e mi chiedo “#Chiellini cosa ci fa in campo?” - ilNapolista - napolista : Guardo #OlandaItalia e mi chiedo “#Chiellini cosa ci fa in campo?” - ilNapolista - bbbnzl30 : Stasera che mi guardo? Olanda-Italia o Berrettini? - leone52641 : RT @Crock01392983: Dopo avere sparato cavolate ora mi guardo la partita contro l’Olanda! Bye friends! - Crock01392983 : Dopo avere sparato cavolate ora mi guardo la partita contro l’Olanda! Bye friends! -

Ultime Notizie dalla rete : Guardo Olanda De Rossi: "Non pensavo che Gattuso diventasse così bravo! Fiorentina? Prima il patentino" GonfiaLaRete Kean e Zaniolo, freschezza Italia per l’Olanda

Nel mondo capovolto dalla pandemia può capitare che il pallone rotoli al contrario. E la Nazionale firmata Roberto Mancini non può rappresentare l’eccezione. Tutto quanto accaduto, dal calcio interrot ...

Immobile: "Guardavo l'Italia e mi ispiravo a Del Piero"

Convive in Nazionale con il dualismo con il "Gallo" Belotti, che ha giocato da titolare nella prima partita di Nations League contro la Bosnia, ma per la gara con l'Olanda Ciro Immobile si candida per ...

Nel mondo capovolto dalla pandemia può capitare che il pallone rotoli al contrario. E la Nazionale firmata Roberto Mancini non può rappresentare l’eccezione. Tutto quanto accaduto, dal calcio interrot ...Convive in Nazionale con il dualismo con il "Gallo" Belotti, che ha giocato da titolare nella prima partita di Nations League contro la Bosnia, ma per la gara con l'Olanda Ciro Immobile si candida per ...