Gb, arrestato un 27enne per gli accoltellamenti a Birmingham (Di lunedì 7 settembre 2020) E' stato arrestato il sospetto responsabile degli accoltellamenti che nella notte fra sabato e domenica hanno causato la morte di un giovane e il ferimento di altre 7 persone nel centro di Birmingham . Leggi su tgcom24.mediaset

zazoomblog : Birmingham arrestato un 27enne per gli accoltellamenti nella zona della movida – Video - #Birmingham #arrestato… - globalistIT : - BinaryOptionEU : RT 'Accoltellamenti #Birmingham, arrestato un 27enne - francescaferdi3 : RT @MediasetTgcom24: Gb, arrestato un 27enne per gli accoltellamenti a Birmingham #birmingham - Adnkronos : Accoltellamenti #Birmingham, arrestato un 27enne -

Ultime Notizie dalla rete : arrestato 27enne

Sono diverse le persone che sono state accoltellate in quel di Birmingham, in Inghilterra, nella nottata appena passata, quella fra sabato 5 e domenica 6 settembre. Come riferito dal’edizione online d ...Un uomo di 27 anni è stato arrestato con l'accusa di essere l'autore dei diversi accoltellamenti che hanno fatto un morto e sette feriti, due dei quali in gravi condizioni, nella notte tra sabato e do ...