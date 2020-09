Fabio Rovazzi in CoD Warzone: data di uscita per l’operatore Morte (Di lunedì 7 settembre 2020) Gli appassionati di CoD Warzone lo sapranno già, Fabio Rovazzi è pronto a scendere sul campo di battaglia della celebre Battle Royale in salsa Call of Duty. La star esplosa su YouTube ha infatti collaborato con il publisher Activision e con gli sviluppatori di Infinity Ward per prestare il suo volto a Sergio Sulla (conosciuto come Morte), nuovo operatore in arrivo nel soft reboot di Call of Duty Modern Warfare e in Call of Duty Warzone. Come spiegato dal team di sviluppo, Sergio Sulla è nato e cresciuto a Salerno, e si presenta come un abile soldato che ama il Vecchio West e che ha forti convinzioni e regole chiare in materia di ciò che è giusto e sbagliato. Morte si è arruolato nell’esercito all’età di 18 anni, ... Leggi su optimagazine

DigiTalkPR : Fabio Rovazzi: 'Ecco come sono finito dentro Call of Duty' Il cantante racconta a Mashable Italia come è stato dive… - GameXperienceIT : Fabio Rovazzi diventa un personaggio giocabile in Call of Duty, disponibile domani - Eurogamer_it : È ufficiale: #FabioRovazzi è un personaggio di #ModernWarfare e #Warzone! #CallofDuty @rawvatsy - MashableItalia : Rovazzi racconta come è diventato l'Operatore Morte di #CallofDuty: 'È una cosa che non è mai successa prima in Ita… - RADIOEFFEITALIA : Danti - Liberi (feat. Raf & Fabio Rovazzi) -