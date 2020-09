Enrico Papi, il lutto atroce: le parole di dolore del conduttore (Di lunedì 7 settembre 2020) Enrico Papi sta vivendo uno dei dolori più atroci che può attraversare la vita di un essere umano: la perdita di un genitore. È infatti morta Luciana, la mamma del conduttore. Enrico Papi, pochi giorni fa il compleanno della mamma Enrico Papi aveva festeggiato solo pochi giorni fa l’81esimo compleanno della mamma Luciana. Per l’occasione aveva voluto fare degli auguri pubblici (a corollario di quelli privati) alla signora Luciana, con una bella foto che li ritraeva in primo piano insieme ed una dedica molto commovente: “L’amore che un figlio prova per la propria mamma può essere superato solo da quello che la mamma prova per il proprio figlio. BUON COMPLEANNO MAMMA”. La dedica dopo il ... Leggi su thesocialpost

