Dusk, l'FPS a tinte retro, avrà un livello ispirato a Super Mario su Nintendo Switch (Di lunedì 7 settembre 2020) Dusk, uno sparatutto in prima persona a tinte retro pubblicato per la prima volta nel 2018, aggiunge un nuovo livello sotto forma di un omaggio a Super Mario. Annunciato durante l'evento Realms Deep dello sviluppatore 3D Realms durante il fine settimana, il nuovo livello trasforma l'iconico castello di Super Mario 64 in un "Flesh Palace" pieno di mostri da sconfiggere.Il trailer, pubblicato per celebrare l'arrivo di questo livello, contiene gli effetti sonori di Super Mario: tuttavia il team ha affermato che non saranno presenti all'interno del gioco, per non incappare in beghe legali.Purtroppo, anche se il livello non conterrà gli effetti audio di ... Leggi su eurogamer

